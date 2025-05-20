Il team del tram T13 incontra gli abitanti di Poissy!

La scorsa settimana, la squadra dell'estensione del tram T13 è stata mobilitata sul campo per incontrare gli abitanti di Poissy.

Per tutta la settimana, Romain, l'agente di sensibilizzazione del progetto, ha tenuto permanenze :

Mercoledì e giovedì nei club Saint-Exupéry e Charles Péguy, per incontrare gli abitanti nel cuore dei loro quartieri,

Venerdì sul mercato della Repubblica, un luogo di vita favorevole agli scambi spontanei.

Lo scopo di questi incontri è informare sullo stato di avanzamento del progetto, rispondere alle domande e raccogliere i commenti dei residenti locali.

Sabato, Romain e il team hanno tenuto uno stand "Tram T13 Extension" al mercato delle pulci nel quartiere di Saint-Exupéry. Questa giornata amichevole e soleggiata è stata punteggiata da molti scambi con gli abitanti. Diversi rappresentanti di Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau erano sul posto per fornire risposte precise ai visitatori, anche sugli aspetti più tecnici del progetto.

Questi momenti di incontro continueranno per tutta la vita del progetto e fino alla sua messa in servizio al fine di mantenere un dialogo regolare e locale intorno all'estensione del tram T13.