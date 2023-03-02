Sono iniziati i primi lavori di concessione

I primi lavori di concessione sono iniziati a Poissy

È stato a Poissy, nel giugno 2021, che sono state date le prime picconate. La costruzione del tram T13 che estende Saint-Germain-en-Laye > Achères inizia con la deviazione delle reti sotterranee di acqua, gas, elettricità e telecomunicazioni interessate dalla creazione della nuova linea di trasmissione. Eseguiti dalle società concessionarie, questi lavori continueranno a Saint-Germain-en-Laye e Achères fino alla metà del 2024. Île-de-France Mobilités e SNCF, co-proprietari di questo progetto, saranno quindi in grado di avviare la costruzione dell'infrastruttura necessaria per il tram T13, per i primi test entro il 2027.