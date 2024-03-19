I lavori di concessione sono in corso - Pianificazione mensile di due mesi

I lavori di concessione sono in corso. Consistono nel deviare e migliorare le reti di acqua, gas, elettricità e telecomunicazioni che saranno influenzate dalla costruzione della tramvia. Viene proposto un programma mensile di due mesi per anticipare il lavoro e, se necessario, adattare i tuoi viaggi. All'inizio del 2024, i lavori di concessione riguardano solo la città di Poissy.