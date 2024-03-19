I lavori di concessione sono in corso - Pianificazione mensile di due mesi
I lavori di concessione sono in corso. Consistono nel deviare e migliorare le reti di acqua, gas, elettricità e telecomunicazioni che saranno influenzate dalla costruzione della tramvia. Viene proposto un programma mensile di due mesi per anticipare il lavoro e, se necessario, adattare i tuoi viaggi. All'inizio del 2024, i lavori di concessione riguardano solo la città di Poissy.
Zona Avenue Fernand Lefebvre > Place de l'Europe
A Poissy, nella zona da Avenue Lefebvre a Place de l'Europe passando per Rue La Bruyère, Avenue de Versailles e Boulevard Gambetta, i lavori di concessione si svolgeranno nei prossimi due mesi. Ciò comporterà diverse operazioni:
Sinottico dei lavori a Poissy tra Avenue Fernand Lefebvre e Place de l'Europe.
Nel mese di marzo
- Suez continuerà il suo intervento sul lato pari di Avenue Fernand Lefebvre.
- Sempre su questo stesso viale, la ditta Enedis interverrà su entrambi i lati della strada a livello del ponte che passa sopra i binari ferroviari. I lavori inizieranno il 15 marzo.
- Enedis eseguirà anche lavori su una piccola porzione, in larghezza sull'Avenue de Versailles.
- Enedis sarà presente anche su Boulevard Gambetta, tra l'incrocio con Avenue du Maréchal Foch e quello con Boulevard Devaux, sul lato dispari della strada. Su questa parte, sarà interessata anche una porzione tutta in larghezza. Questo lavoro durerà un mese.
- Sul Boulevard de l'Europe, Enedis lavorerà anche su due piccoli tratti di larghezza della strada: uno la settimana del 4 marzo e l'altro le settimane dell'11 e del 18 marzo.
Nel mese di aprile
- I lavori iniziati da Enedis il 15 marzo su Fernand Lefebvre Avenue proseguiranno per tre settimane.
- GRDF opererà su Rue La Bruyère, tra l'incrocio con Avenue Fernand Lefebvre e l'incrocio con Avenue de Versailles.
- All'incrocio tra Avenue de Versailles, Boulevard de Pirmasens, Avenue du Maréchal Foch e Boulevard Gambetta, Orange eseguirà lavori che si svolgeranno fino a maggio.
- I lavori iniziati da Enedis su Boulevard Gambetta, tra l'incrocio con Avenue du Maréchal Foch e Boulevard Devaux, continueranno.
- Sempre su Boulevard Gambetta ma tra Boulevard Devaux e Boulevard de la Paix, Enedis interverrà sul lato dispari la settimana del 29 aprile.
Zona rue Saint Sebastien / rue Adrienne Bolland
A Poissy, un'altra zona di Poissy sarà interessata da lavori di concessione: è l'area di Poissy che precede l'ingresso nella foresta del prolungamento del tram T13, rue Saint Sebastien e rue Adrienne Bolland. Un solo intervento si svolgerà a cavallo dei mesi di febbraio, marzo e aprile. Questo sarà il lavoro svolto da Enedis su una piccola area che attualmente viene utilizzata per parcheggiare le auto.
