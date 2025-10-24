Video: la sostituzione della struttura Saut de Mouton

Il vecchio ponte ferroviario, inadatto alle esigenze della futura tranvia, è stato rimosso per far posto a una nuova struttura. Questo intervento su larga scala ha mobilitato molte squadre per garantire la rimozione del ponte esistente, la creazione di nuove fondazioni, la costruzione di nuovi pilastri in grado di sostenere la futura infrastruttura e la posa del nuovo impalcato. L'installazione è stata effettuata nel corso di un'operazione cosiddetta "punch", effettuata in tempi brevissimi al fine di limitare l'impatto sul traffico ferroviario.

In questo video, due esperti vanno dietro le quinte di questa trasformazione: Joseph De Longeaux, project manager di EGIS e Jean-François Petit Mossan, direttore dei lavori di SNCF Réseau.