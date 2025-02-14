Proseguono i lavori preparatori a Poissy

I lavori preparatori per lo sviluppo del tram T13 continuano a Poissy. Alberi e arbusti situati sul futuro binario del tram devono essere abbattuti.

Questi interventi si svolgeranno durante la seconda metà di febbraio su:

Avenue de Versailles

Boulevard Gambetta

il Boulevard de l'Europe

Queste operazioni preliminari sono necessarie per liberare spazio prima di costruire il futuro binario della tramvia. Saranno segnalati e messi in sicurezza per consentire a pedoni, ciclisti e automobilisti di circolare. Vi ringraziamo per la vostra vigilanza durante i vostri viaggi.

Lo sapevate?

Alla fine dei lavori, più di 650 alberi saranno ripiantati nelle aree urbane, il 30% in più rispetto al numero di alberi rimossi.