In diretta dal cantiere
Proseguono i lavori lungo tutto il percorso per completare la costruzione del prolungamento del tram T13. Proseguono i lavori di concessione per deviare le reti idriche, elettriche, del gas e internet esistenti situate sotto la futura piattaforma tranviaria, in particolare nel centro di Poissy e nel quartiere di Saint-Exupéry.
Inoltre, i lavori preparatori per preparare il terreno per la creazione delle attrezzature e delle infrastrutture della futura tramvia stanno iniziando e vengono eseguiti in diversi luoghi:
- Nella foresta di Saint-Germain, a livello del Mare aux Boeufs, si sta installando una vita di base. Nei prossimi mesi, il ponte esistente sarà demolito e ricostruito per consentire un duplice uso: facilitare il passaggio di escursionisti e golfisti garantendo al contempo la continuità ecologica per gli animali del bosco.
- Presso l'ex stazione della Grande Ceinture de Poissy, il terreno è attualmente in fase di preparazione per ospitare una vita di base, al fine di ospitare le squadre e facilitare il regolare svolgimento del sito.
- Piazza Jean-Moulin diventa un'area di stoccaggio temporaneo e sarà oggetto di una successiva riqualificazione.
- Su Boulevard Gambetta, oltre ai lavori di concessione, è stato demolito un edificio e sono in corso vari sviluppi tra i residenti, tra cui il trasferimento di alcune recinzioni.
- Alla fine di rue Saint-Sébastien, molto vicino a rue Adrienne Bolland, è stata installata una base abitativa per orchestrare il lavoro in questa zona. Un muro è attualmente in costruzione lungo il Clos Saint-Exupéry per sostenere i binari ferroviari dove corre la RER A.
- Nella foresta, tra Poissy e Achères, il Saut-de-Mouton (ponte che attraversa i binari ferroviari) è completamente riqualificato per adattarsi al passaggio del futuro tram.