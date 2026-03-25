Benvenuto a Madia, il tuo secondo agente di sensibilizzazione!
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Il team di progetto si rafforza con l'arrivo di Madia, il tuo nuovo agente locale.
Presente sul campo dal lunedì al venerdì, Madia è il vostro interlocutore privilegiato quotidiano per rispondere alle vostre domande e informarvi sullo stato di avanzamento dei lavori e sui suoi potenziali impatti.
È anche lì per presentare le caratteristiche e le diverse fasi del progetto, nonché per raccogliere le vostre domande e commenti e trasmetterli ai proprietari del progetto.
Proveniente da un background in pubblica amministrazione e scambi internazionali, ha prima accompagnato per quattro anni lo sviluppo di una nuova linea di autobus con un alto livello di servizio in Essonne, il Tzen 4, prima di unirsi al team dell'estensione del tram T13 nel febbraio 2026.
Non esitate a venire a incontrarlo. In particolare, prevede nuove permanenze locali in stazione e al mercato, che saranno annunciate sulla pagina Facebook e sul canale WhatsApp dedicato.
Se desideri ottenere informazioni, porre una domanda o discutere del progetto, puoi contattarlo direttamente:
Per telefono: 06 49 57 43 69
Per posta: [email protected]