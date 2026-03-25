Benvenuto a Madia, il tuo secondo agente di sensibilizzazione!

Il team di progetto si rafforza con l'arrivo di Madia, il tuo nuovo agente locale.

Presente sul campo dal lunedì al venerdì, Madia è il vostro interlocutore privilegiato quotidiano per rispondere alle vostre domande e informarvi sullo stato di avanzamento dei lavori e sui suoi potenziali impatti.

È anche lì per presentare le caratteristiche e le diverse fasi del progetto, nonché per raccogliere le vostre domande e commenti e trasmetterli ai proprietari del progetto.