Ritratto di Lorenzo Lattarico, del dipartimento degli Yvelines

Finanziamento di progetti di strutturazione (EOLE, Tram 13 Express),

Portare la gestione del progetto di progetti stradali che consentono in particolare l'inserimento di progetti di trasporto pubblico o il feeder alle future stazioni,

Portare competenze alle autorità locali sul territorio di Yvelin,

Svolgere un ruolo di facilitazione tra attori locali e partner istituzionali per consentire lo sviluppo di soluzioni di mobilità che soddisfino le esigenze dei residenti e le questioni territoriali.

Il Dipartimento Mobilità del Dipartimento Yvelines è responsabile della realizzazione e dell'attuazione della strategia dipartimentale di mobilità attraverso il monitoraggio finanziario, la competenza e la gestione dei progetti di mobilità nella regione di Yvelin.

Il mio ruolo, nel caso specifico del T13 Fase 2 di cui il Dipartimento è finanziato fino al 30%, è quello di effettuare il follow-up finanziario da un lato e di garantire il coordinamento operativo con i relativi progetti dipartimentali e il nostro gestore stradale (Seine Yvelines Voirie).

Nei prossimi anni, molti progetti saranno realizzati contemporaneamente nel centro di Poissy, tra cui il T13 e il Pôle d'Echanges Multimodaux (PEM) EOLE finanziato dal Dipartimento, nonché progetti stradali sotto la gestione dipartimentale del progetto come la riqualificazione dell'incrocio RD 30 - RD 190 (noto come Pigozzi) o l'estensione del Boulevard de l'Europe.

Inoltre, il Dipartimento ha preso l'iniziativa di organizzare un coordinamento delle fasi di lavoro di tutti i progetti combinati, per analizzare gli impatti cumulativi dei cantieri sul traffico e identificare possibili conflitti. Questa missione mira a garantire il completamento di tutti i cantieri nel centro di Poissy, limitando il più possibile gli impatti sulle condizioni del traffico nell'area in costruzione a Poissy, in particolare lungo la strada dipartimentale 190 (di cui il Dipartimento è il gestore).

Inoltre, questo lavoro consente ai comuni di avere una visione globale degli impatti sul traffico dei vari cantieri sul territorio di Poissy e quindi facilitare ai proprietari dei progetti di ottenere gli ordini di traffico necessari per le varie opere. Infine, per Poissy e i comuni vicini: Carrières-sous-Poissy, Achères..., è possibile anticipare la comunicazione sui divieti di circolazione.

Come si studiano questi impatti e si adattano i percorsi?

Accompagnati da un ufficio di progettazione, riuniamo attorno allo stesso tavolo tutti gli attori coinvolti in questo lavoro: proprietari di progetti, project manager, autorità locali, gestori di strade. Sulla base dei piani di phasing di ogni sito, aggiorniamo regolarmente una mappa che rappresenta mese per mese le aree di lavoro occupate. Questo ci consente di identificare le strade interessate e di garantire la compatibilità di tutti i progetti o di avvisare.

Ogni due mesi riuniamo, nell'ambito di una riunione di coordinamento, tutti i proprietari del progetto del perimetro di lavoro per discutere i punti di conflitto che appaiono sulla nostra mappatura mensile.

Pertanto, colleghiamo i proprietari dei progetti interessati da questi punti di allerta in modo che trovino insieme una soluzione per rispettare l'obiettivo di eseguire i lavori applicando un principio di manutenzione e sicurezza del traffico stradale sul perimetro.

Qual è il tuo background professionale?

Per 4 anni e mezzo, e subito dopo la fine dei miei studi in geografia e urbanistica, sono entrato a far parte del Dipartimento di Yvelines e più precisamente della Direzione della mobilità, come responsabile dei grandi progetti di trasporto e intermodalità.

Viaggi - Consiglio dipartimentale degli Yvelines