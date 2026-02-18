Tram

Il settore Mare aux Boeufs di nuovo accessibile

Pont de la Mare aux Bœufs, janvier 2026

Riapertura del ponte Mare aux Boeufs nella foresta di Saint-Germain

Dopo quasi un anno di intensi lavori, il nuovo ponte Mare aux Boeufs viene aperto nella foresta di Saint-Germain. Questo ponte è destinato a pedoni e ciclisti, nonché agli animali della foresta (o "grande fauna selvatica"). Il suo scopo è quello di consentire a tutti di attraversare in sicurezza i futuri binari del tram T13.

Attenzione: mentre alcuni sentieri escursionistici sono stati riaperti, altri chiuderanno presto come parte dei lavori per creare un passaggio per la fauna selvatica accanto al Pont des Volières, che inizierà a marzo 2026. Vi invitiamo a consultare la mappa sottostante per conoscere i percorsi interessati.

Sentieri escursionistici, foresta di Saint-Germain