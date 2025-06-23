Incontro pubblico a La Bruyère: discussioni sui lavori del prolungamento del tram T13

Il 22 maggio 2025 si è tenuto un incontro informativo pubblico presso il Club Péguy di Poissy. Organizzato da Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau, questo incontro ha riunito un centinaio di abitanti, alla presenza del sindaco di Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, nonché di diversi funzionari eletti e rappresentanti del progetto.

Per completare l'estensione del tram T13 sono necessarie diverse operazioni. Questo incontro pubblico è stato l'occasione per presentarli e rispondere a tutte le domande degli abitanti.

I lavori preparatori iniziati nel 2025 proseguono, in particolare:

La rimozione del ponte ferroviario Fernand Lefebvre Avenue

Fernand Avenue Riempire le carriere

Lo sviluppo della base abitativa presso l'ex stazione della Grande Ceinture

presso l'ex stazione della Grande Ceinture La rimozione del ponte ferroviario di Avenue de Versailles

di Avenue Le ricostruzioni lungo il fiume Boulevard Gambetta

Boulevard Gambetta Modifiche ai percorsi degli autobus 1 e 5

Inoltre, diversi argomenti sono stati discussi dagli abitanti:

La velocità del tram in città e le sue future fermate

del tram in città e le sue Le tecniche di lavoro utilizzate dai maestri costruttori

utilizzate dai maestri costruttori Strutture previste per il parcheggio in città

Il verbale dettagliato di questo incontro è ora disponibile qui sotto e nella mediateca. Vi invitiamo a consultarlo per saperne di più sugli scambi e le risposte fornite durante e dopo questo incontro.

Grazie a tutti i presenti per la loro partecipazione attiva, e rimanete sintonizzati per seguire le prossime novità del progetto T13!