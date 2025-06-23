Incontro pubblico a La Bruyère
Pubblicato su
Incontro pubblico a La Bruyère: discussioni sui lavori del prolungamento del tram T13
Il 22 maggio 2025 si è tenuto un incontro informativo pubblico presso il Club Péguy di Poissy. Organizzato da Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau, questo incontro ha riunito un centinaio di abitanti, alla presenza del sindaco di Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, nonché di diversi funzionari eletti e rappresentanti del progetto.
Per completare l'estensione del tram T13 sono necessarie diverse operazioni. Questo incontro pubblico è stato l'occasione per presentarli e rispondere a tutte le domande degli abitanti.
I lavori preparatori iniziati nel 2025 proseguono, in particolare:
- La rimozione del ponte ferroviario Fernand Lefebvre Avenue
- Riempire le carriere
- Lo sviluppo della base abitativa presso l'ex stazione della Grande Ceinture
- La rimozione del ponte ferroviario di Avenue de Versailles
- Le ricostruzioni lungo il fiume Boulevard Gambetta
- Modifiche ai percorsi degli autobus 1 e 5
Inoltre, diversi argomenti sono stati discussi dagli abitanti:
- La velocità del tram in città e le sue future fermate
- Le tecniche di lavoro utilizzate dai maestri costruttori
- Strutture previste per il parcheggio in città
Il verbale dettagliato di questo incontro è ora disponibile qui sotto e nella mediateca. Vi invitiamo a consultarlo per saperne di più sugli scambi e le risposte fornite durante e dopo questo incontro.
Grazie a tutti i presenti per la loro partecipazione attiva, e rimanete sintonizzati per seguire le prossime novità del progetto T13!