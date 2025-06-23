Tram

Incontro pubblico a La Bruyère

Incontro pubblico a La Bruyère: discussioni sui lavori del prolungamento del tram T13

Il 22 maggio 2025 si è tenuto un incontro informativo pubblico presso il Club Péguy di Poissy. Organizzato da Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau, questo incontro ha riunito un centinaio di abitanti, alla presenza del sindaco di Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, nonché di diversi funzionari eletti e rappresentanti del progetto.

Per completare l'estensione del tram T13 sono necessarie diverse operazioni. Questo incontro pubblico è stato l'occasione per presentarli e rispondere a tutte le domande degli abitanti.

I lavori preparatori iniziati nel 2025 proseguono, in particolare:

  • La rimozione del ponte ferroviario Fernand Lefebvre Avenue
  • Riempire le carriere
  • Lo sviluppo della base abitativa presso l'ex stazione della Grande Ceinture
  • La rimozione del ponte ferroviario di Avenue de Versailles
  • Le ricostruzioni lungo il fiume Boulevard Gambetta
  • Modifiche ai percorsi degli autobus 1 e 5

Inoltre, diversi argomenti sono stati discussi dagli abitanti:

  • La velocità del tram in città e le sue future fermate
  • Le tecniche di lavoro utilizzate dai maestri costruttori
  • Strutture previste per il parcheggio in città

Il verbale dettagliato di questo incontro è ora disponibile qui sotto e nella mediateca. Vi invitiamo a consultarlo per saperne di più sugli scambi e le risposte fornite durante e dopo questo incontro.

Grazie a tutti i presenti per la loro partecipazione attiva, e rimanete sintonizzati per seguire le prossime novità del progetto T13!

Verbale della riunione del 22 maggio 2025 - La Bruyère

PDF

 -  355.4 KB