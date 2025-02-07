Incontro pubblico a Saint-Exupéry: discussioni sui lavori del prolungamento del tram T13

Il 16 gennaio 2025 si è tenuto un incontro informativo pubblico presso il Club Saint-Exupéry di Poissy. Organizzato da Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau, questo incontro ha riunito un centinaio di abitanti, alla presenza del sindaco di Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, nonché di diversi funzionari eletti e rappresentanti del progetto.

Per completare l'estensione del tram T13 sono necessarie diverse operazioni. Questo incontro pubblico è stato l'occasione per presentarli e rispondere a tutte le domande degli abitanti.

I lavori sono iniziati nel 2024 e proseguiranno nel 2025, tra cui:

- Pulizia e abbattimento degli alberi per liberare i diritti di passaggio necessari

- Deviazione delle reti idriche e di telecomunicazione

- Modifiche al terrapieno ferroviario per integrare la tramvia

- Demolizione di padiglioni dismessi acquisiti da Île-de-France Mobilités alla fine di rue Adrienne Bolland

Durante l'incontro sono stati discussi diversi argomenti:

o Muro oscurante e inquinamento acustico : una recinzione oscurante sarà installata sul lato ferroviario e gli studi acustici saranno effettuati dopo la messa in servizio.

o Sicurezza dei pedoni e del traffico : manutenzione dei percorsi forestali esistenti e adeguamento delle infrastrutture per garantire la sicurezza.

o Lavori notturni : necessari per intervenire sui binari ferroviari senza disturbare il traffico ferroviario. Saranno adottate misure per limitare l'inquinamento acustico.

o Accesso ciclistico e parcheggio : creazione di una pista ciclabile collegata alla ZAC Rouget-de-Lisle e riflessione sulle soluzioni di parcheggio.

Il verbale dettagliato di questo incontro è ora disponibile qui sotto e nella mediateca. Vi invitiamo a consultarlo per saperne di più sugli scambi e le risposte fornite durante e dopo questo incontro.

Grazie a tutti i presenti per la loro partecipazione attiva, e rimanete sintonizzati per seguire le prossime novità del progetto T13!