Restate sintonizzati per l'estensione del tram T13!
Pubblicato su-
Aggiornato il
Seguire l'avanzamento dei lavori e le novità del prolungamento del tram T13 non è mai stato così facile! Scopri i diversi strumenti digitali a tua disposizione per informarti quotidianamente e non perdere nulla.
Il canale WhatsApp
Ricevi informazioni importanti sul lavoro direttamente sul tuo telefono, hotspot di sensibilizzazione, inviti a riunioni pubbliche e molto altro.
Per abbonarsi:
- Lampeggia il codice QR
- Oppure visita idf-mobilites.fr/chaîne-T13.
Attiva le notifiche per rimanere aggiornato.
La pagina Facebook
Trova tutte le notizie e i retroscena del progetto direttamente nel tuo feed di notizie.
Per unirti a noi: digita "T13 extension - Saint-Germain - Achères" nella barra di ricerca di Facebook e fai clic su "Segui".
Il sito web del progetto
Accedi a informazioni dettagliate sull'estensione del tram T13 e iscriviti alle notizie in modo da non perdere nulla.
L'agente di sensibilizzazione
Domande sul progetto o sul lavoro?
Contatta il tuo agente locale telefonicamente al numero 06 02 04 86 68 o via e-mail: [email protected]