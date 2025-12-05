Imboschimento partecipativo sull'IIe de Devant a Conflans Saint Honorine

Questo fine settimana, l'isola di Devant ha ospitato la prima operazione di riforestazione partecipativa organizzata a Conflans-Sainte-Honorine. Residenti e famiglie dei comuni limitrofi si sono riuniti sabato 29 novembre per contribuire, insieme, alla piantumazione di nuove specie vegetali.

Grazie a questa mobilitazione cittadina, diverse centinaia di arbusti sono stati piantati. Al di là del gesto simbolico, questa iniziativa rappresenta un'azione forte a favore della biodiversità. Nell'ambito delle misure di compensazione ecologica legate all'estensione del tram T13, l'isola di Devant diventerà un'area dedicata alla conservazione e allo sviluppo delle specie protette. La nuova vegetazione fornirà quindi un habitat adatto per il ritorno e l'insediamento di molte specie animali.

Il team dell'estensione del tram T13 ringrazia tutti i presenti per la loro energia, entusiasmo e impegno.