Scomparsa del ponte ferroviario di Avenue de Versailles
Pubblicato su
Dal 2 al 6 agosto, le squadre hanno demolito il ponte ferroviario sull'Avenue de Versailles: si volta pagina!
Un po' di storia... Sapevi che questi binari facevano parte della Grande Ceinture Ouest, una linea ferroviaria aperta nel 1883 per collegare le stazioni intorno a Parigi? Inizialmente riservato al trasporto di merci, ha poi accolto i viaggiatori... prima di essere gradualmente abbandonato.
Largo al tram T13! Oggi, l'ex posizione delle rotaie trova una seconda vita con il progetto del tram T13: un'eredità del passato reinventata per la mobilità di domani.