Info lavori - Allée Rouget de Lisle a Poissy

Lavori preparatori – dal 26 ottobre al 1° novembre 2025

Le squadre interverranno di notte, da lunedì 26 ottobre in serata a sabato 1 novembre in mattinata, tra le 00:20 e le 4:35. Questo lavoro consiste nella rimozione del muro situato lungo i binari ferroviari, di fronte all'Allée Rouget de Lisle. L'obiettivo di questi interventi notturni è quello di mantenere la circolazione dei treni RER A e Transilien durante il giorno, pur continuando la preparazione della costruzione del tram T13. La demolizione del muro, così come la rimozione delle macerie da parte dei camion, possono generare occasionali disturbi acustici nel quartiere. SNCF Réseau fa ogni sforzo per limitare il più possibile i disagi e vi ringrazia in anticipo per la vostra comprensione.