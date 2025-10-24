Info lavori - Allée Rouget de Lisle a Poissy
Nell'ambito della preparazione della costruzione della futura piattaforma del tram T13, SNCF Réseau sta proseguendo i suoi interventi nel settore al fine di liberare il terreno e sviluppare i dintorni dei binari ferroviari.
Lavori preparatori – dal 26 ottobre al 1° novembre 2025
Le squadre interverranno di notte, da lunedì 26 ottobre in serata a sabato 1 novembre in mattinata, tra le 00:20 e le 4:35. Questo lavoro consiste nella rimozione del muro situato lungo i binari ferroviari, di fronte all'Allée Rouget de Lisle. L'obiettivo di questi interventi notturni è quello di mantenere la circolazione dei treni RER A e Transilien durante il giorno, pur continuando la preparazione della costruzione del tram T13. La demolizione del muro, così come la rimozione delle macerie da parte dei camion, possono generare occasionali disturbi acustici nel quartiere. SNCF Réseau fa ogni sforzo per limitare il più possibile i disagi e vi ringrazia in anticipo per la vostra comprensione.
Lavori ferroviari – 7-10 novembre 2025
Allo stesso tempo, i lavori di rinnovo dei binari e degli scambi saranno eseguiti da venerdì 7 novembre alle 22:30 a lunedì 10 novembre alle 4:00. Queste operazioni, essenziali per l'ammodernamento della rete, possono anche causare inquinamento acustico e vibratorio, giorno e notte.
SNCF Réseau e i suoi partner ringraziano i residenti locali per la loro pazienza e comprensione durante questo periodo di lavoro, necessario per l'avanzamento del progetto del tram T13 e la modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria.
