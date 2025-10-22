Info Opere - Poissy Centre

Nell'ambito del proseguimento dei lavori di sviluppo del tram T13, nuovi lavori preparatori saranno effettuati a Poissy dal 27 ottobre al 19 novembre 2025.

Questi interventi riguardano diversi assi del comune: Avenue de Versailles, Boulevard Gambetta, Boulevard de l'Europe e Rue Saint-Sébastien.

Consistono principalmente nel taglio di alberi e arbusti situati sul diritto di passaggio del futuro percorso tranviario, un passo necessario per il corretto svolgimento dei futuri lavori infrastrutturali.

Tutte le operazioni saranno segnalate e messe in sicurezza al fine di mantenere le condizioni del traffico e garantire la sicurezza di tutti gli utenti: pedoni, ciclisti e automobilisti.

Un traffico alternato sarà istituito su Saint-Sébastien Street per tutta la durata degli interventi.

Facciamo ogni sforzo per limitare l'impatto sul tuo quartiere e ti ringraziamo per la tua comprensione.