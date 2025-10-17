Info Travaux - Lavori preparatori Avenue de Conflans ad Achères
Pubblicato su
Nell'ambito del progetto di estensione della tramvia fino ad Achères, saranno eseguiti lavori preparatori al futuro capolinea, avenue de Conflans ad Achères, nonché lungo la linea ferroviaria nella foresta.
I lavori si svolgeranno da lunedì 20 ottobre a venerdì 7 novembre 2025, solo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17.
Queste operazioni consistono nel taglio degli alberi e nella pulizia delle spazzole. Sono necessari per liberare spazio per lo sviluppo dei futuri binari del tram e la creazione della nuova stazione "Achères Ville RER".
Al fine di limitare l'impatto sulla vita quotidiana:
- Il cantiere è completamente recintato e segnalato per garantire la sicurezza di tutti.
- Non si prevede alcun impatto sul traffico stradale durante questo periodo.
- Tuttavia, durante il taglio e la macinazione del legno si può percepire un rumore temporaneo .
- I camion di evacuazione utilizzeranno Avenue de Conflans, con una quindicina di viaggi di andata e ritorno previsti per tutta la durata dei lavori.