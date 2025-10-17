Info Travaux - Lavori preparatori Avenue de Conflans ad Achères

Nell'ambito del progetto di estensione della tramvia fino ad Achères, saranno eseguiti lavori preparatori al futuro capolinea, avenue de Conflans ad Achères, nonché lungo la linea ferroviaria nella foresta.

I lavori si svolgeranno da lunedì 20 ottobre a venerdì 7 novembre 2025, solo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17.

Queste operazioni consistono nel taglio degli alberi e nella pulizia delle spazzole. Sono necessari per liberare spazio per lo sviluppo dei futuri binari del tram e la creazione della nuova stazione "Achères Ville RER".