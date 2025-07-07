La nuova separazione di grado è impostata!

La riqualificazione del ponte dell'ex grande cintura ferroviaria, noto anche come "Saut-de-Mouton", è in fase di completamento. Situata nella foresta di Saint-Germain-en-Laye, alla periferia del quartiere Chêne Feuillu di Achères, questa struttura strategica è in fase di riqualificazione per consentire al tram T13 di attraversare la rete ferroviaria nazionale, migliorando così la fluidità della rete di trasporto.

Un progetto che sta volgendo al termine

Dopo aver rimosso il ponte durante due fine settimana nel maggio 2025, le squadre di SNCF Réseau hanno continuato il lavoro e hanno raggiunto un importante traguardo il 4 e il 6 luglio: l'installazione "flash" di un nuovo ponte.

Un intervento di successo in un fine settimana

Il nuovo ponte è stato posato in un fine settimana da diverse decine di compagni di SNCF Réseau e Egis Rail, nonché da una gru che potrebbe sollevare questo nuovo ponte. Ora è il momento dei lavori di finitura per poi consentire la realizzazione dei lavori infrastrutturali.

Un'operazione impressionante che potete trovare nell'immagine qui sotto: