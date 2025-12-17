Poissy - Distretto di Saint-Exupéry
Zoom sul muro di contenimento di Adrienne Bolland Street
Pubblicato su
I lavori proseguono su Rue Adrienne-Bolland con un nuovo passo fondamentale per garantire la stabilità degli sviluppi futuri e preparare le prossime fasi del progetto.
Dopo l'installazione di un muro di contenimento temporaneo, le squadre hanno iniziato la costruzione del muro di contenimento finale.
Questa nuova infrastruttura svolgerà un ruolo chiave:
- sostenere le linee ferroviarie della linea Parigi–Le Havre,
- Consentire l'allargamento della strada liberando lo spazio necessario per ospitare eventualmente i binari del tram e le corsie di traffico veicolare.
Il muro finale sarà completato nella primavera del 2026.