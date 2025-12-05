La trasformazione del ponte Mare aux Boeufs
Da diversi mesi, i team di SNCF Réseau sono al lavoro per dare vita al ponte Mare aux Boeufs, nel cuore della foresta di Saint-Germain. Mobilitati attorno a questo progetto, i tecnici hanno appena compiuto un passo importante con il completamento dei due pilastri che sosterranno la futura struttura. La costruzione dell'impalcato può ora iniziare, segnando l'ingresso in una fase decisiva dei lavori.
In definitiva, questa nuova struttura svolgerà un ruolo strategico nell'integrazione della futura tramvia T13 in questo territorio naturale sensibile. Progettato per conciliare lo sviluppo dei trasporti e la conservazione della biodiversità, offrirà un passaggio sicuro che consentirà alla grande fauna selvatica di attraversare i binari del tram in completa serenità.