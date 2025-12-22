3D: tour virtuale dell'estensione del tram T13!

Il futuro tram T13 viene svelato in video 3D

Il prolungamento del tram T13 è in corso e presto trasformerà i viaggi tra Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire), Poissy e Achères. Questo video 3D immersivo del percorso futuro ti invita a proiettarti nel 2028!

Sia che il tram passi vicino a casa tua, alla scuola dei tuoi figli, al tuo posto di lavoro o a un'attrezzatura che frequenti, il suo arrivo migliorerà la tua mobilità da nord a sud di Yvelines. Più fluido, più comodo e meglio collegato, il tram T13 faciliterà gli spostamenti quotidiani.

Grazie a questo video 3D, puoi scoprire oggi gli sviluppi futuri, le stazioni e l'ambiente urbano ridisegnato intorno al tram. Un modo concreto per visualizzare i cambiamenti a venire e immaginare i tuoi viaggi futuri.

Sali subito a bordo del futuro tram T13 e scopri in immagini questa nuova modalità di trasporto che modellerà il territorio degli Yvelines.