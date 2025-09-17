La tua nuova newsletter online!
È ora disponibile l'ultimo numero della newsletter dedicata al prolungamento del tram T13. Questa edizione ha lo scopo di condividere con voi lo stato di avanzamento delle diverse fasi del progetto, attualmente in piena fase preparatoria.
Diverse operazioni sono già state effettuate: installazione di basi abitative per le squadre di cantiere, sviluppo dell'accesso alle aree di lavoro, rilascio dei diritti di passaggio necessari o rimozione di vecchi ponti ferroviari. Questi interventi segnano un passo importante nella graduale trasformazione del settore di Poissy, che si appresta ad accogliere i primi lavori infrastrutturali nei prossimi mesi.
Questo nuovo numero ripercorre anche i momenti salienti degli ultimi mesi, come l'evento ufficiale di lancio dei lavori, gli incontri pubblici organizzati per informare e scambiare con i residenti, nonché gli interventi realizzati con gli scolari. Infine, mette in evidenza coloro che, quotidianamente, guidano questo grande progetto e contribuiscono alla sua realizzazione.
Buona lettura!
Newsletter n°20 settembre 2025