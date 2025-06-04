Inizio top dei lavori: siete invitati al lancio!
Siete attesi per la serata di lancio dei lavori!
Lunedì 16 giugno, non perdetevi l'avvio ufficiale dei lavori per il prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye, Poissy e Achères!
Una serata unica per celebrare insieme la trasformazione del tuo quartiere.
Per l'occasione, la piazza Jean Moulin di Poissy si trasforma in un vivace villaggio, con attività e animazioni intorno alla nuova mobilità!
Ci vediamo dalle 16:30 per l'apertura dell'evento!
Potrai assistere ai discorsi ufficiali dei finanziatori del progetto, alla presenza del sindaco di Poissy, e al lancio ufficiale dei lavori di sviluppo del tram T13. Potrai quindi goderti un villaggio festivo, stand e animazioni per grandi e piccini intorno alla mobilità di domani e un concerto!
Punto di vigilanza sul traffico a Poissy durante questa giornata!
Nell'ambito dell'evento per lanciare i lavori per l'estensione del tram T13, sarà istituita una chiusura temporanea del traffico dalle 10:00 alle 23:00 su Fernand Lefebvre Avenue, in Square Jean Moulin.
Questa misura è essenziale per garantire il regolare svolgimento dell'evento e garantire la sicurezza di tutti. Tuttavia, saranno messi in atto percorsi di deviazione. Grazie per la vostra comprensione e vigilanza se guidate nelle vicinanze durante questo giorno:
- Provenendo da Saint-Germain-en-Laye, si può prendere la D190 e girare su Avenue du Maréchal Foch per raggiungere il centro della città di Poissy
- Dal centro della città di Poissy, sarà possibile il percorso inverso, biforcando su Avenue du Maréchal Foch per immettersi sulla D190 e andare verso Saint-Germain-en-Laye
Deviazione dalla linea 1
Durante questo giorno, il percorso della linea 1 dell'autobus viene deviato dalle 10:00 fino alla fine del servizio.
Per prendere la linea 1 devi andare alla stazione di Poissy. La fermata Boulevard Rose sulla linea 5 viene mantenuta per tutto il giorno.