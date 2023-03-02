Tram T13 Saint-Cyr > Saint-Germain-en-Laye: sono iniziati i test

Sono iniziati i test del tram T13 tra Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye. La messa in servizio di questa prima fase è prevista per l'estate del 2022.

I primi test cosiddetti "statici" hanno permesso di verificare il funzionamento e la conformità delle infrastrutture necessarie alla circolazione dei tram. Poi arrivano i test "dinamici" che sono iniziati a dicembre 2021 e proseguiranno fino alla primavera del 2022. Questa seconda fase di test consiste nel verificare l'alimentazione del tram, l'impianto frenante ma anche la corretta integrazione del tram nelle stazioni e il corretto funzionamento degli incroci e dei segnali luminosi.

Un primo viaggio completo per il tram T13

I test dinamici sono iniziati con la Grande Ceinture Ouest, le nuove corsie di Saint-Germain-en-Laye e poi le nuove corsie della virgola di Saint-Cyr. I treni ora corrono lungo l'intero percorso. La loro frequenza e velocità aumentano gradualmente; È quindi necessario rimanere cauti intorno ai binari.

