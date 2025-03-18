I lavori proseguono in rue Adrienne Bolland

Rue Adrienne Bolland, i lavori lungo la ferrovia sono eseguiti da SNCF Réseau fino all'estate del 2026. Un muro di sostegno temporaneo e poi permanente per i binari ferroviari è stato costruito per mettere in sicurezza il terreno e liberare spazio per la creazione della piattaforma tranviaria.

🌙 Alcune operazioni devono imperativamente svolgersi di notte, al fine di limitare il più possibile le interruzioni del traffico ferroviario. Da lunedì 17 marzo (sera) a sabato 21 marzo (mattina), i lavori si svolgeranno ogni sera tra le 23:50 e le 3:50.