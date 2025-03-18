I lavori proseguono in rue Adrienne Bolland
Rue Adrienne Bolland, i lavori lungo la ferrovia sono eseguiti da SNCF Réseau fino all'estate del 2026. Un muro di sostegno temporaneo e poi permanente per i binari ferroviari è stato costruito per mettere in sicurezza il terreno e liberare spazio per la creazione della piattaforma tranviaria.
🌙 Alcune operazioni devono imperativamente svolgersi di notte, al fine di limitare il più possibile le interruzioni del traffico ferroviario. Da lunedì 17 marzo (sera) a sabato 21 marzo (mattina), i lavori si svolgeranno ogni sera tra le 23:50 e le 3:50.
Il programma di lavoro
Aprile → luglio 2025:
> costruzione di un muro di contenimento temporaneo.
Luglio 2025 → gennaio 2026:
> costruzione del muro di contenimento definitivo.
Gennaio → luglio 2026:
> operazioni di riempimento;
> creazione di terriccio per piantagioni;
>'installazione della recinzione oscurante e dei guardrail.
Quali sono gli impatti?
L'organizzazione del lavoro limita il più possibile l'impatto sul traffico pedonale e veicolare. Un uomo del traffico sarà schierato quando necessario. L'accesso alla tua casa sarà garantito per tutta la durata dei lavori.
