I lavori proseguono in rue Adrienne Bolland

Rue Adrienne Bolland, i lavori lungo la ferrovia sono eseguiti da SNCF Réseau fino all'estate del 2026. Un muro di sostegno temporaneo e poi permanente per i binari ferroviari è stato costruito per mettere in sicurezza il terreno e liberare spazio per la creazione della piattaforma tranviaria.

🌙 Alcune operazioni devono imperativamente svolgersi di notte, al fine di limitare il più possibile le interruzioni del traffico ferroviario. Da lunedì 17 marzo (sera) a sabato 21 marzo (mattina), i lavori si svolgeranno ogni sera tra le 23:50 e le 3:50.

Il programma di lavoro

Aprile → luglio 2025:

> costruzione di un muro di contenimento temporaneo.

Luglio 2025 → gennaio 2026:

> costruzione del muro di contenimento definitivo.

Gennaio → luglio 2026:

> operazioni di riempimento;

> creazione di terriccio per piantagioni;

>'installazione della recinzione oscurante e dei guardrail.

Quali sono gli impatti?

L'organizzazione del lavoro limita il più possibile l'impatto sul traffico pedonale e veicolare. Un uomo del traffico sarà schierato quando necessario. L'accesso alla tua casa sarà garantito per tutta la durata dei lavori.

