La tua nuova newsletter online

La newsletter n°17 dell'estensione T13 è stata pubblicata all'inizio di aprile.
Puoi visualizzarlo online.
Ti permetterà di saperne di più sull'estensione del tram T13, sugli sviluppi previsti e in particolare sull'approccio ambientale intrapreso. Imparerai di più sull'approccio "Evita, Ridurre, Compensare", ad esempio, nonché sulle compensazioni ambientali previste.
Viene illustrato anche il percorso finale del prolungamento del tram T13 per capire in dettaglio come questo nuovo mezzo di trasporto si inserirà nel suo ambiente. Molte prospettive ti aiuteranno a proiettare te stesso.
Hai bisogno di saperne di più sul lavoro che questo progetto comporta? Questa nuova newsletter risponderà a tutte le tue domande: quali tipi di lavoro? Quando? Dove? Infine, una pianificazione più globale del progetto ti consentirà di discernere meglio le importanti pietre miliari future del progetto.