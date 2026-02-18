Video - Imboschimento partecipativo con gli alunni della scuola dell'infanzia

L'estensione del tram T13 continua ad essere svelata attraverso una serie di video dedicati al suo backstage. Questo 6° episodio mette in evidenza un'azione sia educativa che ambientale, organizzata con i più giovani: un'azione di riforestazione.

Lo scorso dicembre è stata organizzata una gita scolastica con una classe di grande sezione della scuola Charles Péguy, a Poissy. Per un pomeriggio, gli studenti hanno lasciato le loro aule per partecipare a un'operazione di rimboschimento sull'isola di Conflans-Sainte-Honorine.

Ibambini hanno piantato un centinaio di arbusti e scoperto un luogo di compensazione dove Île-de-France Mobilités ha sviluppato varie aree di biodiversità: siepi secche, prati, ibernacula, piantagione di nuove specie... Guidati da un giardiniere paesaggista, hanno contribuito, sulla loro scala, alla realizzazione di una delle zone di compensazione ambientale del progetto.

Questo nuovo episodio vi invita a rivivere questa gita e scoprire dietro le quinte, tra apprendimento, impegno e sorrisi dei bambini.