Votazione del progetto preliminare da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités l'11 ottobre

Un passo importante per l'estensione del tram T13

Il progetto preliminare del tram T13 che estende Saint-Germain-en-Laye > Achères è stato convalidato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités l'11 ottobre. Questo voto registra gli studi di progettazione, che consistevano nel dettagliare l'infrastruttura da costruire, specificando l'ubicazione delle reti sotterranee da deviare e valutando le questioni ambientali legate all'inserimento del tram T13. Gli studi di progetto potranno ora iniziare. Saranno utilizzati per redigere i bandi di gara che saranno lanciati con le imprese di costruzione.