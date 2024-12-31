La tua nuova newsletter online!

È stato appena pubblicato l'ultimo numero della newsletter T13 Extension. Questa edizione ha lo scopo di tenervi informati sul lavoro imminente e di aiutarvi ad anticipare possibili disturbi zona per zona. Uno dei principali annunci di questo numero è il rilascio, alla fine di novembre 2024, dell'autorizzazione ambientale, segnando l'avvio ufficiale dei lavori preparatori. Questo lavoro è necessario per preparare il terreno prima della costruzione della futura linea tranviaria. Le operazioni attuali e future sono presentate su un piano.