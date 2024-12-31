La tua nuova newsletter online!
Pubblicato su-
Aggiornato il
È stato appena pubblicato l'ultimo numero della newsletter T13 Extension. Questa edizione ha lo scopo di tenervi informati sul lavoro imminente e di aiutarvi ad anticipare possibili disturbi zona per zona. Uno dei principali annunci di questo numero è il rilascio, alla fine di novembre 2024, dell'autorizzazione ambientale, segnando l'avvio ufficiale dei lavori preparatori. Questo lavoro è necessario per preparare il terreno prima della costruzione della futura linea tranviaria. Le operazioni attuali e future sono presentate su un piano.
La lettera annuncia anche l'arrivo del vostro agente locale, Romain, che svolge un ruolo chiave nel facilitare la comunicazione tra residenti locali, imprese, commercianti, autorità locali e proprietari di progetti. Questo contatto diretto consentirà di rispondere alle domande, risolvere le preoccupazioni e rafforzare il coordinamento durante tutto il lavoro. Il nuovo numero affronta anche le misure di compensazione ambientale messe in atto nell'ambito del progetto per affrontare le questioni relative alla conservazione delle specie protette e al disboscamento.
Buona lettura!
Newsletter n°19
Décembre 2024