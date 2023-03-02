Stazioni e tram

Puoi prendere il prolungamento del tram T13:
- A Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire*. È da questa stazione, già creata, che il tram T13 sarà esteso ad Achères;
- A Poissy: Poissy Gambetta*, Poissy RER* e Poissy ZAC* ;
- Ad Achères: Achères-Ville RER*, capolinea del tram T13.
I nomi delle stazioni sono provvisori
Un'identità specifica per l'estensione del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères
Linee pulite e dinamiche, grigio e nero in combinazione con il legno chiaro e la trasparenza del vetro: le stazioni, come i treni, porteranno l'identità del prolungamento del tram T13. Questo design comune ti aiuterà a orientarti, promuovendo al contempo l'integrazione armoniosa delle stazioni nel loro ambiente.
Per aspettare, avrete a vostra disposizione panchine, borchie e maniglioni oltre a rifugi. L'illuminazione sarà fornita da pali e apparecchi di illuminazione incorporati nei mobili. Per garantire la tua sicurezza, le telecamere a circuito chiuso copriranno l'intera banchina.
Tutti i servizi utili nel resort
Tutto sarà pianificato nelle stazioni per facilitare le vostre procedure e i vostri spostamenti:
- vendita di biglietti di trasporto;
- chioschi di validazione di nuova generazione;
- informazioni ai passeggeri in tempo reale;
- ricoveri per biciclette;
- Mappa del quartiere.