Stazioni e tram

Puoi prendere il prolungamento del tram T13:

A Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire* . È da questa stazione, già creata, che il tram T13 sarà esteso ad Achères;

; Ad Achères: Achères-Ville RER*, capolinea del tram T13.

I nomi delle stazioni sono provvisori

Un'identità specifica per l'estensione del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères

Linee pulite e dinamiche, grigio e nero in combinazione con il legno chiaro e la trasparenza del vetro: le stazioni, come i treni, porteranno l'identità del prolungamento del tram T13. Questo design comune ti aiuterà a orientarti, promuovendo al contempo l'integrazione armoniosa delle stazioni nel loro ambiente.

Per aspettare, avrete a vostra disposizione panchine, borchie e maniglioni oltre a rifugi. L'illuminazione sarà fornita da pali e apparecchi di illuminazione incorporati nei mobili. Per garantire la tua sicurezza, le telecamere a circuito chiuso copriranno l'intera banchina.

Tutti i servizi utili nel resort

Tutto sarà pianificato nelle stazioni per facilitare le vostre procedure e i vostri spostamenti: