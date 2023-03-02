Tram

EstensioneSaint-Germain > Achères

Stazioni e tram

Cinque stazioni tra Saint-Germain-en-Laye e Achères

Puoi prendere il prolungamento del tram T13:

  • A Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire*. È da questa stazione, già creata, che il tram T13 sarà esteso ad Achères;
  • A Poissy: Poissy Gambetta*, Poissy RER* e Poissy ZAC* ;
  • Ad Achères: Achères-Ville RER*, capolinea del tram T13.

I nomi delle stazioni sono provvisori

Un'identità specifica per l'estensione del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères

Linee pulite e dinamiche, grigio e nero in combinazione con il legno chiaro e la trasparenza del vetro: le stazioni, come i treni, porteranno l'identità del prolungamento del tram T13. Questo design comune ti aiuterà a orientarti, promuovendo al contempo l'integrazione armoniosa delle stazioni nel loro ambiente.

Per aspettare, avrete a vostra disposizione panchine, borchie e maniglioni oltre a rifugi. L'illuminazione sarà fornita da pali e apparecchi di illuminazione incorporati nei mobili. Per garantire la tua sicurezza, le telecamere a circuito chiuso copriranno l'intera banchina.

Tutti i servizi utili nel resort

Tutto sarà pianificato nelle stazioni per facilitare le vostre procedure e i vostri spostamenti:

  • vendita di biglietti di trasporto;
  • chioschi di validazione di nuova generazione;
  • informazioni ai passeggeri in tempo reale;
  • ricoveri per biciclette;
  • Mappa del quartiere.

Stazioni accessibili a tutti

Le stazioni del prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères saranno adattate a ciascuno di voi:

  • I dintorni e le piattaforme saranno completamente accessibili per le persone con disabilità. Una striscia tattile è installata anche per le persone non vedenti o ipovedenti.
  • Tutte le informazioni sui passeggeri sono accessibili sia attraverso un display visivo che una trasmissione sonora.
Materiale rotabile

La circolazione del prolungamento del tram T13 fino ad Achères non comporterà sovraccarichi nei tram: per questa estensione saranno messi in servizio treni aggiuntivi , oltre a quelli dedicati alla tratta tra Saint-Cyr-l'École e Saint-Germain-en-Laye.

Treni sicuri e ad alta capacità

  • Fino a 24 treni circoleranno sull'intera linea del tram T13.
  • Ogni treno sarà in grado di ospitare 250 passeggeri, di cui 88 seduti.
  • I comodi treni saranno completamente adattati per le persone con disabilità.
  • Per la vostra sicurezza, ogni treno sarà dotato di un sistema di videosorveglianza di bordo.

Un tram-treno efficiente ed ecologico

Come sulla tratta da Saint-Cyr-l'École a Saint-Germain-en-Laye, i treni del prolungamento del tram T13 avranno una specificità: poter circolare come un treno sui binari della Grande Ceinture Ouest e come un tram sui nuovi binari urbani. Questa combinazione è chiamata "tram-treno".

  • Il tram-treno combina la velocità del treno nella foresta, che riduce i tempi di viaggio, con il servizio di prossimità del tram, che offre una qualità ottimale di integrazione e servizio nelle aree urbane.
  • L'estensione del tram T13, grazie alla sua alimentazione, è un mezzo di trasporto ecologico.

