Foresta di Saint-Germain Nord
Sostituzione della struttura Saut-de-Mouton
Iniziata nel marzo 2025, la sostituzione della struttura ferroviaria di Saut-de-Mouton continua nella foresta. Per le squadre di SNCF Réseau, si tratta di sviluppare una nuova struttura che consentirà al tram T13 di attraversare i binari della rete nazionale. Dopo una rimozione espressa della vecchia struttura all'inizio di maggio, le squadre sono riuscite a installare il nuovo ponte in un solo fine settimana, all'inizio di luglio. Dopo i lavori di finitura, SNCF Réseau consegnerà la struttura a Île-de-France Mobilités, che costruirà la piattaforma del tram dal 2026.
Uno sguardo all'installazione del nuovo ponte
