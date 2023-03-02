Inchiesta pubblica ambientale 2024

L'inchiesta pubblica ambientale sul prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères si è svolta da sabato 15 giugno a lunedì 15 luglio compresi, sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente.

Lo scopo di questa inchiesta pubblica ambientale era garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico. Le vostre opinioni e proposte sono state raccolte durante tutto il sondaggio. Esse hanno dato luogo a una relazione e a una conclusione motivata della commissione d'inchiesta. Questo rapporto è stato poi studiato dai proprietari del progetto, Île-de-France Mobilités e SNCF Réseau. Infine, i servizi statali si sono pronunciati sull'autorizzazione ambientale. Dopo un'analisi approfondita, il decreto di autorizzazione ambientale è stato firmato il 27 novembre 2024, convalidando la prosecuzione del progetto nel rispetto delle norme ambientali e dando così il via ai primi lavori preparatori dalla fine dell'anno.