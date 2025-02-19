EstensioneSaint-Germain > Achères
Inchiesta pubblica
Inchiesta pubblica complementare unica
Ordinanza interprefettizia n. 2024-000099 sull'autorizzazione ambientale per SNCF Réseau e Île-de-France Mobilités
Approvazione dello schema di principio e del fascicolo supplementare di indagine di pubblica utilità – 30.05.2017
Conclusioni e pareri della commissione d'inchiesta
Dichiarazione di pubblica utilità
Dichiarazione di progetto
Guida alla lettura del fascicolo supplementare dell'inchiesta pubblica
Opuscolo dell'inchiesta pubblica complementare unica - 2018
Il pacchetto informativo
Figura 0 - Nota sulle modifiche sostanziali del progetto
Allegato A - Informazioni giuridiche e amministrative e nota esplicativa
Allegato B - Planimetria del sito
Allegato C - Piano generale dei lavori
Sala D-Caratteristiche principali delle opere più importanti
Allegato E-Stima riepilogativa delle spese
Allegato F-Studio d'impatto - Preambolo
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 1: Descrizione del progetto
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 10: Analisi delle difficoltà incontrate
Documento F-Valutazione d'impatto – Parte 11: Nome e qualità degli autori
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 12: Valutazione degli impatti del programma
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 13: Valutazione dell'impatto sui siti Natura 2000
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 2: Sintesi non tecnica
Allegato F-Impact Study – Parte 3: Analisi dello stato iniziale
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 4: Analisi degli effetti negativi e positivi, diretti e indiretti, temporanei e permanenti e misure associate
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 5: Analisi degli effetti cumulativi con altri progetti noti
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 6: Principali alternative esaminate e motivi della scelta
Allegato F-Valutazione d'impatto – parte 7: compatibilità del progetto con documenti urbanistici esecutivi
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 8: Stima dei costi delle misure
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 9: Presentazione dei metodi
Allegato G-parere dell'autorità ambientale e memorandum di risposta delle amministrazioni aggiudicatrici
Allegato H-Valutazione socioeconomica
Parte-File di compatibilità PLU
Riepilogo generale
Diagramma a blocchi complementare
Schema a blocchi supplementare – maggio 2017 – Allegato 5
Schema supplementare – maggio 2017 – Allegati da 1 a 4
Schema a blocchi supplementare – Maggio 2017 – Parte 4
Schema supplementare – maggio 2017 – Parti da 5 a 10
Schema a blocchi supplementare – maggio 2017 Allegato 6
SDP-Parties-5-10-
Inchiesta pubblica 2014
Ordine di apertura dell'inchiesta pubblica fase 2
Ordinanza di proroga dell'inchiesta pubblica
Conclusioni e pareri della commissione d'inchiesta
Deliberazione dello STIF dell'11 febbraio 2015
Opuscolo Fase 2 dell'inchiesta pubblica
Guida riassuntiva al fascicolo di indagine tangenziale di pubblica utilità West fase 2
Allegato A-Nota esplicativa
Allegato B - Planimetria del sito
Allegato C - Piano generale dei lavori
Sala D-Caratteristiche delle opere più importanti
Allegato E-Sintesi della valutazione delle spese
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 1: Descrizione del progetto
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 12: Valutazione degli impatti del programma
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 13: Valutazione d'impatto sui siti Natura 2000
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 4: Analisi degli effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, temporanei e permanenti
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 5: Analisi degli effetti cumulativi con altri progetti noti
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 6: Principali alternative esaminate e motivi della scelta
Allegato F-Valutazione d'impatto – parte 7: Compatibilità del progetto con documenti urbanistici esecutivi e sua articolazione con piani, piani e programmi
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 8: Stima dei costi delle misure volte a ridurre o compensare gli effetti del progetto sull'ambiente
Allegato F-Valutazione d'impatto – Parte 9 / Parte 10 / Parte 11
Allegato F-Valutazione d'impatto – Preambolo
Allegato G-Parere dell'Autorità per l'ambiente e memorandum di risposta delle amministrazioni aggiudicatrici
Allegato H-Valutazione socioeconomica
Allegato I - Compatibilità dei documenti urbanistici – Parte 1: Compatibilità del PLU di Saint-Germain-en-Laye (con DUP)
Allegato I - Compatibilità dei documenti urbanistici – Parte 1: Compatibilità del PLU di Saint-Germain-en-Laye (senza DUP)
Allegato I - Compatibilità dei documenti urbanistici – Parte 2: Compatibilità del PLU di Poissy
Allegato I - Compatibilità dei documenti urbanistici – Parte 3: Compatibilità del PLU di Achères
Allegato J - Appendici
Opuscolo informativo Inchiesta pubblica Fase 2
Relazione della Commissione d'inchiesta Parte 1
Relazione della commissione d'inchiesta Parte 2
TGO-Inchiesta pubblica Fase 2-Presentazione sommaria
