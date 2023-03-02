Poissy Centro - Gambetta
Restitutions riveraines et travaux concessionnaires
Foto dei lavori di restituzione lungo il fiume su Gambetta Boulevard
I lavori di restituzione lungo il fiume sono in corso lungo Boulevard Gambetta, tra Avenue du Maréchal Foch e Boulevard Devaux, fino a ottobre. Queste operazioni prevedono la consegna a senso unico del viale fino alla fine di settembre.
Vari lavori di concessione sono eseguiti anche da CUGPSEO, Enedis, GRDF e Orange:
- All'incrocio con rue Charles Maréchal, da fine settembre a inizio ottobre, che comporta un'alternanza di traffico automobilistico su boulevard Gambetta.
- Tra Boulevard Devaux e Boulevard de la Paix dal 15 settembre al 3 ottobre.
- Tra Avenue du Maréchal Foch e Boulevard Devaux fino al 2026.