Poissy La Bruyère

Riempimento di cave sotto il terrapieno ferroviario
A settembre, i lavori di riempimento delle cave sotterranee effettuati da SNCF Réseau sono completati sul terrapieno ferroviario situato tra Avenue Fernand Lefebvre, Rue des Capucines, Impasse Hervieux e l'inizio della foresta di Saint-Germain-en-Laye.
Diversi pozzi sono stati scavati per accedere alle cave e riempirle con l'iniezione. Questo passaggio è essenziale per garantire la stabilità dei terreni che sosterranno la futura tramvia.
I pozzi scavati possono raggiungere fino a 15 metri di profondità, l'accesso al sito è severamente vietato per la tua sicurezza e quella dei tuoi bambini. Si prega di rispettare la segnaletica allestita intorno all'area.