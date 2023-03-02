Poissy La Bruyère

Situata dietro l'ex stazione della Grande Ceinture, la base di vita SNCF è operativa da metà luglio 2025. Questo edificio è composto da uffici, sale di riposo e locali tecnici per ospitare le squadre sul campo che lavorano nei cantieri del tram 13. Anche Romain, l'agente di prossimità del tram T13, ha allestito il suo ufficio lì.