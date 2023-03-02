Tram

EstensioneSaint-Germain > Achères

Poissy La Bruyère

Riempimento di cave sotto il terrapieno ferroviario

A settembre, i lavori di riempimento delle cave sotterranee effettuati da SNCF Réseau sono completati sul terrapieno ferroviario situato tra Avenue Fernand Lefebvre, Rue des Capucines, Impasse Hervieux e l'inizio della foresta di Saint-Germain-en-Laye.

Diversi pozzi sono stati scavati per accedere alle cave e riempirle con l'iniezione. Questo passaggio è essenziale per garantire la stabilità dei terreni che sosterranno la futura tramvia.

I pozzi scavati possono raggiungere fino a 15 metri di profondità, l'accesso al sito è severamente vietato per la tua sicurezza e quella dei tuoi bambini. Si prega di rispettare la segnaletica allestita intorno all'area.

Immagine decorativa

Creazione della base di vita

Situata dietro l'ex stazione della Grande Ceinture, la base di vita SNCF è operativa da metà luglio 2025. Questo edificio è composto da uffici, sale di riposo e locali tecnici per ospitare le squadre sul campo che lavorano nei cantieri del tram 13. Anche Romain, l'agente di prossimità del tram T13, ha allestito il suo ufficio lì.

Immagine decorativa

Retrait des ponts d’entrée de Ville

Foto dell'Avenue de Versailles senza il ponte ferroviario

Foto dell'Avenue de Versailles senza il ponte ferroviario

I due ponti ferroviari della Grande Ceinture, uno che attraversa Avenue Fernand Lefebvre e l'altro Avenue de Versailles, sono stati rimossi quest'estate.

A livello di Avenue de Versailles, i lavori di finitura e la creazione di un muro di contenimento sono in corso intorno all'area del ponte ferroviario di Avenue de Versailles fino al 2026. L'intera area è segnalata e protetta per garantire la sicurezza dei pedoni.

Restituzioni rivierasche

Lungo Rue de la Bruyère e Avenue de Versailles (tra l'incrocio con Rue de la Bruyère e Avenue du Maréchal Foch) le operazioni di restituzione lungo il fiume hanno avuto luogo alla fine di novembre. Ciò comporta la ricostruzione di recinzioni, la restituzione di parcheggi o demolizioni.