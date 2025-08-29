Come si mette in sicurezza il lavoro?

Ogni apertura nel terreno o operazione sul terreno è protetta da barriere per circondare, segnalare la presenza dell'opera e quindi mettere in sicurezzar. Se necessario, se le operazioni si svolgono davanti a un'uscita di garage o a un vialetto, sono previsti ponti leggeri o pesanti . Possono anche essere installati semafori temporanei e talvolta vengono schierati uomini del traffico per facilitare il traffico automobilistico intorno al cantiere.

I lavoratori sono visibili grazie ai giubbotti catarifrangenti e sono protetti dai loro dispositivi di protezione individuale come caschi, occhiali o guanti quando necessario.