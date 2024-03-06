EstensioneSaint-Germain > Achères
Come è stata definita l'ubicazione delle stazioni?
Le stazioni del prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères sono posizionate per:
- Servire il maggior numero possibile di utenti. Sono quindi collocati in posizioni strategiche, vale a dire vicino a incroci, aree residenziali, centri commerciali, negozi e formazione, aree ricreative, luoghi turistici ...;
- Fornire collegamenti con le linee di trasmissione esistenti e future. L'estensione del tram T13 sarà quindi interconnessa con il Transilien L, la RER A, la RER E estesa a Mantes-la-Jolie nel 2024 e le linee di autobus locali.
La scelta della posizione delle stazioni tiene conto anche dello spazio disponibile per inserire gli accessi e le banchine.