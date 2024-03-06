Come saranno integrate nel progetto le modalità di traffico dolce (bicicletta e camminata)?

L'estensione del tram T13 promuoverà la mobilità dolce grazie a strutture che incoraggeranno gli spostamenti a piedi o in bicicletta.

Pertanto, sarà costruito un deposito sicuro per biciclette ad Achères Ville RER e saranno installati cerchi per biciclette . Saranno inoltre sviluppate nuove piste ciclabili , anche al di fuori del percorso del progetto, per collegare i principali luoghi di interesse. Ad biglietto, ad esempio, all'altezza dell'Avenue de Versailles, sarà costruita una pista ciclabile. Sarà inoltre creato un attraversamento pedonale e ciclabile per collegare la stazione di Poissy ZAC alla ZAC Rouget de Lisle.

Saranno inoltre costruite zone pedonali , consentendo agli utenti di muoversi in condizioni migliori, compresa la sicurezza.