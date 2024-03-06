Cosa accadrà alle linee di autobus esistenti?

Nell'ambito della messa in servizio dell'estensione del tram T13, l'attuale rete di autobus sarà riorganizzata per:

Ottimizzare il servizio di autobus;

di autobus; Promuovere il passaggio al tram e ad altri modi di trasporto;

e ad altri modi di trasporto; Limitare i duplicati sullo stesso percorso;

sullo stesso percorso; Ridurre i tempi di viaggio ;

; Facilitare i collegamenti ;

; Migliorare il servizio fornito agli utenti;

fornito agli utenti; Rendere il trasporto pubblico coerente su tutto il territorio.

Questa riorganizzazione è oggetto di una riflessione approfondita, in particolare in connessione con il progetto di riqualificazione della stazione di Poissy. Sarà efficace quando entrerà in servizio l'estensione del tram T13, un'estensione tra Saint-Germain-en-Laye e Achères.