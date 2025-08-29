Ho un problema con il lavoro svolto vicino a me, chi devo contattare?

Se incontri problemi o hai commenti relativi al lavoro svolto localmente, puoi contattare Romain, l'agente locale del progetto implementato da Île-de-France Mobilités, che sarà in grado di ascoltarti e informarsi dai team sul posto per aiutarti.

Troverete al seguente link il suo contatto e tutti i mezzi a vostra disposizione per informarvi dei lavori attuali e futuri: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/t13-voscontacts