In che modo il prolungamento del tram T13 attraverserà il campo da golf di Saint-Germain-en-Laye?

Il campo da golf è stato istituito dal 1920 su 74 ettari nella foresta di Saint-Germain-en-Laye. Attualmente, i golfisti attraversano a piedi i diritti di passaggio della Grande Ceinture, non aperti al traffico commerciale, attraverso tre passaggi a livello privati : PN 10.2, 10.4 e 10.5. Anche le attrezzature per la manutenzione del golf (trattori, falciatrici) utilizzano il PN 10.5. L'estensione del tram T13 attraverserà il campo da golf di Saint-Germain-en-Laye per circa 1.200 metri. Tale inserimento dovrebbe garantire che:

Preservare l'accesso ai corsi

Garantire la sicurezza dei golfisti e del personale

dei golfisti e del personale Mantenere la velocità di crociera del Tram 13 per tutta la traversata del campo da golf

per tutta la traversata del campo da golf Protezione dei remi dalle palline da golf

Dei tre passaggi a livello esistenti, due saranno rinnovati, il ponte Mare aux Boeufs diventerà un incrocio misto (tram/pedoni) e un secondo ponte sarà costruito vicino a quello della Route des Volières.

In questo settore, la continuità ecologica sarà preservata per consentire il passaggio della fauna selvatica.

Le misure specifiche da attuare sono oggetto di consultazione con la Direzione del golf, la Direzione regionale interdipartimentale dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste dell'Île-de-France (Driaaf) e l'Ufficio forestale nazionale (ONF) nell'ambito degli studi preliminari.