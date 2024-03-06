Il sito di manutenzione e stoccaggio di Versailles sarà utilizzato come parte dell'estensione del tram T13?

Il sito di manutenzione e stoccaggio di Versailles-Matelots viene utilizzato come parte della manutenzione del tram T13 esistente tra Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye. Sarà ridimensionato per ospitare tutti i convogli T13, utilizzati nella fase esistente e nella futura estensione. Saranno costruite tre corsie di stoccaggio aggiuntive e una corsia di manutenzione coperta . Poiché i diritti di passaggio sono già riservati, questi lavori non comportano modifiche agli edifici o miglioramenti paesaggistici del sito.