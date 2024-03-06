Come rimanere informati sul progetto?

Il sito web dedicato all'estensione del tram T13 fornisce informazioni dettagliate sul progetto e mette a disposizione del pubblico i documenti relativi al progetto: fascicoli di indagini pubbliche, verbali di consultazioni, sintesi di studi, ecc.

Altri materiali informativi (lettera, opuscolo, ecc.) saranno diffusi durante le fasi chiave del progetto, in particolare durante la costruzione.

Il pubblico è stato inoltre informato e invitato a esprimere le proprie opinioni sul progetto di estensione del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye ad Achères durante le consultazioni e le inchieste pubbliche organizzate tra il 2013 e il 2018.