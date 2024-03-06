Quali collegamenti prevede il prolungamento del tram T13 con altre linee di trasporto?

Il percorso del prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères è stato progettato per ottimizzare la rete di trasporto pubblico negli Yvelines e facilitare gli spostamenti di residenti e utenti. I collegamenti saranno quindi assicurati con:

nelle stazioni RER di Poissy e Achères-Ville RER; la RER E alla stazione RER di Poissy. L'estensione della linea E da Parigi a Mantes-la-Jolie, via Poissy, sarà messa in servizio nel 2024 e sostituirà l'attuale Transilien J;

Sulla tratta Saint-Cyr-l'École > Saint-Germain-en-Laye, il tram T13 offrirà anche collegamenti con la RER C, la linea L e i Transiliens N e U.