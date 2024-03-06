L'estensione del tram T13 invaderà la proprietà privata? Ci saranno espropri?

L'estensione del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye ad Achères riguarda principalmente i diritti di passaggio pubblici urbani, forestali e della Grande Ceinture. Tuttavia, le acquisizioni continueranno ad essere necessarie:

Nelle aree forestali a sud e a nord di Poissy, nonché tra la quercia decidua e la stazione RER Achères-Ville ad Achères;

sud e a nord di Poissy, nonché tra la quercia decidua e la stazione RER Achères-Ville ad Achères; Nel settore delle ex aree industriali e ferroviarie dismesse presso la ZAC Rouget de Lisle a Poissy;

Nel settore urbano di Poissy, dove dovranno essere acquisite 3 case boulevard Gambetta, 11 case del proprietario CDC Habitat rue Adrienne Bolland e vari lotti che ospitano parcheggi e giardini.

Un'indagine parcellare, effettuata sulla base degli studi preliminari di progettazione, consente di determinare con precisione i diritti di passaggio da acquisire, di identificarne i proprietari o i beneficiari e di stimarne il costo. Si è svolto dal 21 maggio all'11 giugno 2021 per le sezioni del tram situate a Poissy e Saint-Germain-en-Laye (a sud di Poissy) e continua per quelle situate a Saint-Germain-en-Laye (a nord di Poissy) e Achères.