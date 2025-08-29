L'estensione del tram T13 causerà rumore o vibrazioni?

In città, il tram funzionerà alla stessa velocità delle auto, o anche meno per anticipare determinati passaggi, questo è il caso ad esempio della zona prima della svolta per adattarsi all'Avenue de Versailles. A questa velocità, l'impatto acustico è limitato e non supererà quello delle auto che già circolano lì.

La tecnologia tram-treno scelta riduce il rumore e le vibrazioni. Inoltre, quando il tram passa a meno di 7 metri da un edificio, correrà su una lastra speciale chiamata "lastra galleggiante" che assorbe le vibrazioni per limitare il fastidio.

Gli studi acustici e di vibrazione sono stati effettuati durante la progettazione del progetto e saranno riprodotti una volta che la tramvia sarà in servizio, consentendo di regolare il dispositivo se necessario. A biglietto indicativo, questi studi sono stati condotti sulla fase 1 del tram T13 in servizio per confermare che con la tecnologia utilizzata (la stessa dell'estensione), la soglia di rumore medio regolamentare - 63 decibel solo quando si passa il tram, corrispondente al rumore di una lavastoviglie o di una normale conversazione - non viene superata.