Ci saranno meno posti auto, soprattutto a Poissy, con la messa in servizio del prolungamento del tram 13?

Gli impatti del progetto di estensione del tram T13 sui parcheggi privati, in connessione con una residenza o un'attività commerciale, saranno compensati dalla creazione di nuovi spazi o da una compensazione in caso di rimozione di spazi senza possibilità di restituzione soddisfacente.

Tuttavia, la restituzione dei parcheggi pubblici interessati dal progetto non è obbligatoria. Tuttavia, la loro rimozione senza indennizzo può causare notevoli disagi ai residenti locali, ai residenti, ai lavoratori e ai commercianti. Si stanno pertanto cercando alternative, in stretta consultazione con le città e le comunità interessate.