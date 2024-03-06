Le stazioni saranno sicure e accessibili a tutti?

Le stazioni e i treni del tram saranno accessibili a chiunque abbia disabilità.

La sicurezza sarà garantita anche attraverso telecamere di videosorveglianza che saranno installate in ogni stazione per coprire le pensiline dei passeggeri e tutte le piattaforme. Un sistema di videosorveglianza assisterà inoltre le squadre della linea nelle loro missioni di sicurezza e protezione. Infine, i vari sviluppi sono progettati per promuovere la sicurezza degli utenti urbani più vulnerabili come ciclisti o pedoni.