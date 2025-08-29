Cosa state facendo per limitare l'impatto acustico dell'opera?

Consapevoli del disagio che il lavoro può generare, i proprietari del progetto fanno del loro meglio per ridurre il fastidio causato.

Ogni sforzo è fatto per limitare gli impatti acustici, utilizzando le tecniche più silenziose possibili, soprattutto durante gli interventi notturni. Tuttavia, alcuni rumori sono inerenti al lavoro e non possono sempre essere evitati. È il caso, ad esempio, degli avvisi di retromarcia emessi dalle macchine: si tratta di misure di sicurezza per gli operai che lavorano in cantiere, quindi non è possibile eliminarle completamente. Tuttavia, si assicurano di usarli solo quando necessario.

Quando possibile, il lavoro viene svolto durante il giorno, tuttavia, e quando il lavoro ha un impatto sulla rete ferroviaria nazionale, ci sono altri vincoli come la necessità di interrompere al minimo i treni e la RER che circolano durante il giorno.