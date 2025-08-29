Perché sostituire la separazione dei gradi nella foresta?

L'infrastruttura esistente sta invecchiando perché non è stata utilizzata per molto tempo. Per motivi di sicurezza, è quindi necessario sostituire parte della struttura Saut-de-Mouton, che consentirà al tram di attraversare i binari della rete ferroviaria nazionale.

Questa separazione di grado richiederà un passaggio a binario unico della futura estensione del tram T13.

Concretamente, solo una parte della separazione dei gradi viene sostituita, l'altra parte rimane originale perché in grado di sostenere la futura estensione. Per limitare l'impatto sulla foresta, si è scelto di rimanere su un'operazione a binario unico.

La separazione dei gradi si trova ai margini della foresta protetta, al fine di avere il minor impatto possibile sul suolo in questa zona.